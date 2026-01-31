Ni todos los días ni una vez a la semana: cada cuánto tiempo hay que lavarse el pelo - FREEPIK

MADRID 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La higiene capilar es una parte fundamental del cuidado personal, pero determinar con qué frecuencia lavarse el pelo puede generar dudas. El cabello y el cuero cabelludo tienen necesidades distintas según factores como el tipo de pelo, el nivel de actividad física, la producción de grasa natural -sebo- e incluso el clima. Todos estos elementos influyen en cómo se ensucia el cabello y en qué momento es necesario limpiarlo para mantenerlo saludable y con buen aspecto.

Además, cada persona tiene un ritmo diferente de producción de grasa y acumulación de suciedad, por lo que la frecuencia de lavado debe adaptarse a las necesidades individuales. La clave está en observar la respuesta del cuero cabelludo y ajustar la rutina para equilibrar limpieza, hidratación y protección del cabello.

CADA CUÁNTO TIEMPO HAY QUE LAVARSE EL PELO

No existe un tiempo exacto aplicable a todos los tipos de cabello, aunque sí se pueden establecer pautas generales, según explica la dermatóloga Elisabet Jubert en el blog de Dermatología Girona:

- Cabello graso: lavado cada 1-2 días

Quienes tienen cabello graso suelen producir sebo en exceso, lo que hace que el pelo se vea pesado o aceitoso poco después del lavado. En estos casos, lo recomendable es lavarlo cada día o cada dos días para mantener una apariencia fresca y limpia.

Un buen consejo es utilizar un champú específico para cabello graso, que limpie en profundidad sin estimular más la producción de grasa.

- Cabello normal: lavado cada 2-3 días

El cabello normal mantiene un equilibrio natural: no es ni demasiado seco ni demasiado graso. Lavarlo cada dos o tres días suele ser suficiente para conservar su salud, respetando los aceites naturales que protegen la fibra capilar.

Se recomienda evitar productos con sulfatos agresivos y optar por champús suaves y equilibrantes.

- Cabello seco o rizado: lavado cada 4-7 días

El cabello seco, especialmente si es rizado o afro, requiere menos lavados, ya que produce menos grasa y su textura dificulta que los aceites naturales se distribuyan por toda la fibra. Lavarlo una vez por semana suele ser suficiente para mantenerlo limpio sin resecarlo.

En estos casos, se aconseja emplear champús nutritivos y mascarillas hidratantes. También es útil considerar el co-wash -lavado con acondicionador- entre lavados para conservar la hidratación.

ESCUCHA A TU CUERO CABELLUDO

No hay una regla rígida que funcione para todos. Lo más importante es prestar atención a las señales de tu cuero cabelludo y a la respuesta de tu pelo: si se engrasa rápido, puede requerir lavados más frecuentes; si es seco o rizado, espaciar los lavados ayudará a mantener la hidratación y evitar daños. Adaptar la frecuencia de lavado a tus necesidades individuales es la mejor manera de cuidar la salud y el aspecto del cabello.