Así ha sido la gala de 'GH': susto de Anita Williams, un surrealista beso de despedida, y un expulsado sorpresa

Belén Rodríguez, expulsada en su ajustado duelo contra Cristina Piaget - TELECINCO.ES

MADRID, 30 Ene. (CHANCE) -

En la gala de 'GH DÚO' de este jueves ha habido de todo, y aunque la noche empezaba fuerte con la reaparición de Carmen Borrego en el plató de Mediaset arrodillándose en el suelo para pedir perdón a la audiencia por haber abandonado el reality después de solo 19 días en la casa de Tres Cantos, ha habido muchos y grandes momentazos con Belén Rodríguez, Carlos Lozano, Anita Williams, Mario Jefferson y Sonia Madoc como protagonistas. A continuación, ¡los mejores momentos del programa!

El gran susto del día lo ha dado Anita, que se ha dado un golpe haciéndose un corte que sangraba profusamente mientras competía contra sus compañeros buscando una manzana para ganar el privilegio de la suite. a pesar de la preocupación inicial al ver la mano de la de 'La isla de las tentaciones' con mucha sangre, Jorge Javier Vázquez ha tranquilizado sobre su estado mientras la catalana ha sido atentida por los servicios médicos: "Ha tenido un percance muy aparatoso. Se ha visto una imagen de Anita chorreando sangre como si le hubieran cortado los cinco dedos de la mano, pero está siendo atendida, ha conservado todos los dedos. Así que, por favor, tranquilidad. Está todo bajo control" ha asegurado.

Y a pesar de que Carmen abandonó voluntariamente la casa el pasado jueves, la doble expulsión prevista ha seguido adelante y dos de los concursantes se han despedido definitivamente de la casa. La expulsión 'oficial' estaba entre Belén Rodríguez y Cristina Piaget y, tras un ajustado duelo, ha sido la modelo la que ha ganado la partida y contado con el apoyo del público.

"Estoy a gusto, pero me da pena irme. Agradezco mucho a todo el programa, a la humanidad del Súper, por haber vivido esta experiencia... Me he sentido súper cuidada, súper protegida... Es mi programa favorito y lo seguirá siendo. He conocido mis límites, he adquirido, aunque os parezca mentira, paciencia y me llevo un recuerdo maravilloso. De algunas personas no" ha expresado muy tranquila la tertuliana al descubrir que era la segunda expulsada de la edición.

Antes de abandonar la casa en moto con su exompañero John Guts, Belén ha tenido la oportunidad de despedirse de Carlos Lozano a solas. Después de confesar que se siente atraída por él, y de protagonizar un 'casto' beso durante la fiesta celebrada hace unos días, la 'pareja' se ha dicho adiós con un apasionado beso en el que incluso han roto el sillón del confesionario, protagonizando un momento surrealista.

"No sé cómo me gusta, esto no es la vida real, pero tenemos una cena pendiente" se ha sincerado la colaboradora mientras el presentador, que en un principio no se creía que fuera ella la expulsada, ha reconocido que "es una mujer como para ser una buena compañera, tiene un buen físico, le digo cosas muy bonitas", dejando en el aire si continuarán con su incipiente historia de amor cuando termine el reality.

Las despedidas no terminaban aquí, ya que a continuación llegaba el momento de descubrir el nombre del expulsado que "nadie esperaba", el que ha contado con menos apoyo en positivo de la audiencia. Y aunque la cosa estaba entre Sonia Madoc, Gloria, Raquel Salazar y Mario Jefferson, ha sido este último el que ha tenido menos votos, convirtiéndose así en el segundo expulsado de la noche después de Belén Ro.

La gala ha terminado con las nominaciones, en la que los señalados por sus compañeros han sido Carlos Lozano y Cristina Piaget (con 7 puntos), Antonio Canales y Raquel Salazar (con 6), y Sonia Madoc (con otros 6). La exintegrante de 'Sonia y Selena' ha tenido un inesperado protagonismo, ya que creyendo que podría salvarse a sí misma ha decidido usar su 'poder extra'. Al descubrir que no existía la opción, ha decidido que "voy a jugar" y ha metido directamente en la lista a Sandra Barrios.

Por tanto, la de la 'Isla de las tentaciones' se enfrentará el próximo jueves a la nominación contra Carlos y Cristina -que parecen invencibles y cuentan con el apoyo del público-, Canales, Raquel y Sonia.