Aurah pide perdón a un impasible Ángel Cristo Jr. tras su vuelta de ‘Supervivientes’

MADRID, 12 Jun. (CHANCE) -

Hoy era el momento más esperado por la última expulsada del reality. Después de haber perdido contra Marieta en la votación, Aurah Ruiz se subía al avión para regresar a casa tras tres meses viviendo en Honduras. Nada más entrar a plató, corría a abrazarse con sus seres queridos, entre los que no faltaba su hermano, a quien saludaba con cariño. También se reencontraba con antiguos compañeros, como Carmen Borrego o Kiko Jiménez. Sin embargo, Ángel Cristo Jr. evitaba levantarse y se quedaba en un segundo plano.

Carlos Sobera daba paso al vídeo resumen de los enfrentamientos entre ambos concursantes. El presentador preguntaba a Aurah si quería aprovechar el momento para pedirle perdón, aunque recalcaba que ya lo había hecho durante su participación en el concurso. La joven no dudaba y se giraba para mirar directamente a su compañero, a quien dedicaba las siguientes palabras: "Yo te pido perdón por mi parte, a la cara, me gustaría que me miraras, la verdad. Estaría bien. También tengo que decir que, bueno, por mi parte, por esa parte, me equivoqué muchísimo y... Y ya no es por ti, sino por otra persona, si hubiese hecho la misma frase o el mismo comentario, también me hubiese equivocado muchísimo. Entonces, sinceramente, me arrepiento y te lo digo a la cara, perdón, Ángel. Y me llevo arrepintiendo desde que estoy ahí".

Comentaba lo arrepentida que estaba mientras recordaba que, por parte de Ángel, también hubo comentarios poco agraciados: "No sé si me perdonarás o no, pero la verdad es que también, de tu parte, también salieron cosas muy feas que me acuerdo y ahora, pues, viéndolo, pues más me las recuerdo". Aurah le pedía a su compañero que le mirara mientras le hablaba pero este se negaba, dirigiendo su mirada al frente.

La mujer del futbolista se mostraba desilusionada recordando cómo fueron amigos en su primera etapa del concurso asegurando que "la amistad que tuve con él era de verdad. Mi parte me la creí entera, incluso en ese puente llegué a pensar que, bueno, que recapacitaría o me diría otra clase de cosas que no fueran esas". Ángel Cristo Jr, sin mirarle, respondía que necesitaba tiempo para ordenar las ideas.

Carlos Sobera les animaba a aprovechar este momento para hacer las paces, pero el hijo de Bárbara Rey recalcaba que "creo que todavía yo no estoy preparado para hablar de esto. Y quiero, de alguna manera, pensarlo fríamente y poder hacerlo de la manera correcta" a pesar de llevar ya más de dos semanas en España. Reconociendo su derrota por no conseguir que diera el brazo a torcer, el presentador daba la bienvenida a Aurah a los sillones del plató, dejando caer que quizá, Ángel encontraría el momento perfecto para hablar con Aurah en otro momento.