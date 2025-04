Sánchez dice que la guerra comercial "es una pésima noticia para el mundo", pero lanza un mensaje de optimismo

"Es evidente que no puedo ni pretendo, no está en mi ánimo, maquillar la situación de las cosas. La situación es compleja, es difícil, la guerra comercial abierta por el presidente Trump es una pésima noticia para el mundo, lo es también para Estados Unidos y, por supuesto, también lo es para Europa y, en consecuencia, también para España. Europa, si miramos al este y al oeste, ya estaba recibiendo ataques híbridos desde el este por parte de una Rusia cada vez más beligerante con el proyecto europeo. Y ahora se suma ese ataque comercial proveniente del oeste. Nadie, tampoco España ni, por supuesto, Europa, vamos a ser inmunes a estos impactos. Pero esto no significa que vayamos a dejar de crecer, ni tampoco avanzar, ni mucho menos"