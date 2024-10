Belén Esteban se sienta en 'El Hormiguero' y destroza a 'De viernes': "¿Una tele blanca? ahora es 'mato a mi madre'"

MADRID, 31 Oct. (CHANCE) -

A ritmo de Karol G, Belén Esteban entraba en el plató de 'El Hormiguero' vestida con un traje negro con adornos de pedrería después de que Pablo Motos hubiese reflexionado sobre las consecuencias de la DANA en gran parte de España.

Sonriente, la colaboradora se sentaba con Motos y le confesaba estar "nerviosa... no, nerviosita" y le tiraba de los orejas porque "después de diecinueve años ya es hora de que me trajeras".

Entre risas, Pablo le comentaba que no podía invitarla porque estaba trabajando en otra cadena, para lo que la de Paracuellos tenía contestación: "En otra cadena estaba Paz Padilla y la trajiste". Eso sí, siendo consciente de la situación delicada por la atraviesa ahora la actriz, le mandaba un beso tras la broma.

Belén ha confesado que "echo de menos a Telecinco" porque "a veces yo levantaba la persiana y tenía tres coches, ahora no tengo ninguno, no he vuelto a tener prensa" y ha sido un cambio al que ha tenido que hacerse poco a poco.

En cuanto al fin de 'Sálvame', ha explicado que "nos enteramos en directo, la manera de echarnos no fue la correcta, un programa que está catorce años no estuvo bien que nos enterásemos por 'El Mundo', fue duro".

Aunque es consciente de que "hay compañeros míos que lo han pasado muy mal", a ella le vino bien, aunque "no pasé el duelo esos diez meses, lo pasé cuando empezamos en TEN".

Además, ha explicado que "para mí el último programa de 'Sálvame' ha sido el más emotivo y más bonito... cuando lanzaron una flecha desde lo más alto de Telecinco, para mí fue un descanso" ya que "'Sálvame' ha sido un programa muy duro".

Y, cómo no podía ser de otra manera, también ha lanzado un dardo a la cadena de enfrente, ya que les echaron porque "querían una tele blanca, menos los viernes que es una tele de 'mato a mi madre'", haciendo referencia al programa actual '¡De viernes!'.

Haciendo un repaso a su vida profesional, Belén ha reflexionado y le ha desvelado a Motos que "a día de hoy si yo llego a saber lo que ha pasado, hubiera hablado mucho más, pero ahora no puedo hablar porque tengo a la persona más importante de mi vida y por esa, me callo".

Además, también le ha confesado que "he registrado dos frases mías" porque algunas se las han quitado y han sacado rentabilidad de ellas... así que ahora se ha adelantado y ha registrado 'La Patrona' y su propio nombre para que nadie se adueñe de ellas.

Sobre su marido, Belén ha comentado que "hacemos muy buen equipo" y en cuanto a su hija: "Esa sí que pasa de todo, es de lo que más orgullosa me puedo sentir, de los estudios que la he podido dar y lo bien que lo ha aprovechado... y no quiere saber nada de este mundo".

El nombre de María Patiño también ha sonado en su entrevista, ya que la colaboradora de televisión ha explicado que "somos familia" y que "todos los días a las nueve de la mañana la llamo".

Aunque son muy criticas, la de Paracuellos está encantada con "la relación que tengo con María porque es una persona que me quiere muchísimo, pero sí ve algo malo en mí me lo dice y si me lo tiene que decir en directo, no se corta".

Belén ha hablado de la serie de su vida que quiere producir y aunque "me han llamado dos plataformas y una productor potente" ha dejado claro que "ahora no es el momento, la quiero escribir yo y quiero producirla con mis jefes, pero la quiero producir yo con ellos".

Eso sí, tiene las cosas muy claras porque le ha comentado a Motos que "por lo menos quiero que haya sesenta capítulos" y, además, "quiero varias temporadas porque hay cosas que la gente no sabe de mí, me gustaría contar desde que he sido pequeña".

Por último, la tertuliana ha recordado el momento más duro de su vida cuando cayó "en lo peor" y ha explicado que cuando se quiere salir, se sale, ya que ella ahora "tengo una vida maravillosa" y "me siento muy orgullosa porque mi familia siempre estuvo conmigo".