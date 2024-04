Edmundo Arrocet, más despiadado que nunca, deja en la cuerda floja a Terelu Campos y Carmen Borrego

MADRID, 19 Abr. (CHANCE) -

Edmundo Arrocet se ha sentado ante las cámaras de '¡De viernes!' y ha concedido una entrevista hablando de su relación con María Teresa Campos y de la relación de sus hijas con esta. El humorista, que aparecía esta semana en la revista 'Diez Minutos' ha querido desmentir todo lo que se ha dicho de él en los últimos años.

En el primer vídeo que han emitido, Edmundo asegura que María Teresa "sabía mi vida y yo sabía toda su vida porque hablábamos mucho" y que "él único fallo que tenía era trabajar, su vida era el trabajo".

Ha querido dejar claro que la recordada comunicadora "de tonta no tenía ni un pelo", tanto que no ha dudado en lanzar una pregunta al aire: "¿Tú crees que van a aguantar a un ser humano seis años como si fuera subnormal?".

El actor ha desvelado que le propuso casarse con él para que cuando el falleciese se le quedara una buena pensión, pero sin embargo esto no sentó bien a su familia: "No veas la que se armó". Además, ha confesado que "ella ya tenía problemas económicos porque esa casa era una casa que gastaba mucho, pero yo nunca tuve interés para nada".

En cuanto a su ruptura con María Teresa, Edmundo ha comentado que "me fui una vez por una discusión, me fui una segunda vez porque me produjo una angustia terrible y ya no volví más porque no quise volver" y ha aprovechado para recalcar que "lo mejor que me ha pasado en la vida a mí es haber estado con Teresita y a ella también, hemos estado cuidándanos".

En otro fragmento, Edmundo ha asegurado que "con Carmen he estado como mucho dos veces comiendo en su casa" y que "es muy duro ver llorar a Teresita porque no iban a verla, a mí me decía 'para querer a estas niñas hay que tenerlas'".

A Carmen la define como "muy astuta, con una boquita... tiene ciertos complejos que son inevitables" y ha opinado sobre las palabras que tuvo hacia su madre en 'Supervivientes', algo que ha definido como "falso".

Además, también ha hablado de Terelu, a quien considera "una profesional muy buena", pero que "se me cayó un poco cuando dijo algo muy feo a Teresa en una Navidad" y ha aprovechado para aclarar que "la mamá hacía lo que ellas les decía, a Teresa la tenían... en fin".

En cuanto a la relación de Carmen con su hijo, Edmundo ha explicado que cuando llega a la vida de María Teresa notó "a José como muy lejano, al menos con su madre, no con Teresita, a ella la quería mucho".

Le define como una persona "muy dulce" pero que "tiene su carácter y lo entiendo, él nunca estaba en las reuniones familiares, a mí me caía muy bien, tenía tristeza en los ojos"... y sobre si la comunicadora le echó de casa ha dejado claro que lo hizo porque así se lo pidieron las hijas.

"Teresita tenía una angustia terrible porque le calentaban la cabeza, me dijo 'lo que voy a decir es que van a venir a ver la casa para comprarla y van a hacer fotos' y así fue" ha explicado, dejando claro que "el problema era la novia" ya que "en una fiesta de matrimonio bebió demasiado".

También ha tenido palabras para Alejandra. Después de asegurar que "no iban a verla", le ha lanzado una pregunta: "Si estuviera aquí Alejandrita, ¿cuántas veces estando yo fuiste a ver a tu abuela a casa?".

Sin embargo, el humorista ha explicado que "yo a Alejandrita le agarré mucho cariño, hablábamos mucho de ella", por eso no le importa que ahora hable de él en los platós de televisión: "Que diga de mí lo que quiera, el cariño que la tengo no me lo va a quitar nadie".