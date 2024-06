Las intensas reacciones de los nominados ante el último salvado de 'Supervivientes': ¿Gorka, Blanca o Marieta?

MADRID, 12 Jun. (CHANCE) -

En plena cuenta atrás para la final de 'Supervivientes 2024' -que Mediaset ya ha confirmado que se celebrará el próximo 18 de junio, en tan solo una semana- y sin tiempo apenas para reponerse de la inesperada expulsión de Miri Pérez-Cabrero 48 horas antes, los concursantes se han enfrentado durante la gala de 'Tierra de nadie' este martes, como es habitual, a una nueva ceremonia de salvación.

En la cuerda floja 3 nombres después de las nominaciones exprés que hubo el domingo tras el adiós definitivo de la influencer y actriz: Gorka Ibarguren, Blanca Manchón y Marieta. Y uno de ellos ha respirado tranquilo esta noche, conocedor de que el apoyo de la audiencia le acerca un pasito más a la gran final.

Muy nerviosos ya que a estas alturas la tensión es máxima con el maletín de 200.000 euros de premio cada vez más cerca después de más de 3 meses en Honduras, los nominados se enfrentaban a la ceremonia de salvación. Pocas sorpresas, ya que como los propios supervivientes habían aventurado horas antes, la windsurfista sevillana era la primera de caer de la plataforma al agua, por lo que seguirá expuesta a la expulsión este jueves.

Blanca, que ha sido expulsada en las dos ocasiones que ha salido nominada -disfrutando de dos oportunidades extra con las que no contaba- se lo ha tomado con deportividad y una sonrisa, y ha salido del agua bailando y chocando la mano a sus compañeros, señal de que no le ha afectado seguir en la cuerda floja porque se esperaba la noticia.

La cosa se quedaba entre Gorka y Marieta, a los que la audiencia ha salvado varias semanas. Sus compañeros creen que son de los grandes favoritos a hacerse con la victoria, de ahí que esta ceremonia se tomase casi casi como una 'final' anticipada. Expectación máxima y ambos con los ojos cerrados cuando Laura Madrueño ha cortado la cuerda de la concursante de 'La isla de las tentaciones' confirmando que el aventurero vasco se salva de la nominación.

Una salvación que Gorka ha agradecido eufórico, sin llegar a creerse que el público le haya apoyado una vez más: "No sé qué decir, muchísimas gracias a todos, no sé cómo agradecéroslo". "No sé si eres consciente de lo que supone librarse en la ceremonia de salvación precisamente hoy. Esto te coloca a un pasito de la gran final" le ha explicado Carlos Sobera mientras el plató coreaba su nombre. "Esta movida me encanta y no me refiero a esta salvación sino a esta aventura, he flipado en todos los colores con cada día que hemos pasado aquí y quiero llegar a esa soñada final, gracias a todos" ha expresado muy emocionado el vasco.

Una alegría la de Gorka que ha contrastado con la tristeza de Marieta y Blanca, que continúan en la cuerda floja y no tienen más remedio que asumir que a escasos días de la final a una de las dos le tocará decir adiós a la aventura este jueves.