Isa Pi y Asraf, así ha sido su emotivo reencuentro en 'Supervivientes'

MADRID, 10 Abr. (CHANCE) -

Después de muchas semanas separados, Isa Pantoja y Asraf Beno se reencuentran en 'Supervivientes' entre abrazos, risas y lágrimas como muestra de que son una pareja más que consolidada. Apostando por la sinceridad para el encuentro, Laura Madrdueño puso a prueba a la pareja con algunas preguntas sobre su relación para que Asraf pudiese 'rescatar' de una jaula a su chica que esperaba ansiosa poder abrazarle por fin después de tanto tiempo.

Reconociendo que volvería a vivir la experiencia como supervivientes sin pensárselo, Isa dejó claro que prefiere la amistad de Adara para Asraf que la cercanía con sus primos, Manuel y Alma Bollo: "Creo que por no entrar en conflicto se está conteniendo mucho y mentalmente creo que no le viene bien reprimirse tanto, pero también es un respiro para él". "Le quiero decir que lo siga haciendo así de bien, que me está impresionando y que estoy súper orgullosa de tenerlo en mi vida y del concurso que está haciendo" reconocía la hija de Isabel Pantoja ante las preguntas de Ion Aramendi minutos antes del espereado reencuentro.

Cuando la pareja vuelve a abrazarse, Isa y Asraf se derriten en besos, abrazos y muestras de cariño que corroboran que la pareja está más unida que nunca a pesar de los problemas familiares. Tumbados en la arena exprimiendo al máximo su tiempo juntos, Isa le quiere dejar claro a su pareja que está muy orgullosa de él y de todo lo que está consiguiendo: "Haz lo que te salga, lo que quieras y que te dé lo mismo los demás".