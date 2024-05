Laura Matamoros, su pulla a su hermana Anita al confesar que no han hablado tras su expulsión de 'Supervivientes'

MADRID, 29 May. (CHANCE) -

Hace ya varias semanas que Laura Matamoros fue expulsada de 'Supervivientes 2024' y regresó a España, pero hasta ahora no se había pronunciado sobre Anita. A pesar de que las hijas de Kiko Matamoros siempre han presumido de tener una maravillosa relación, si algo ha marcado el paso de la influenecr por el reality han sido sus ataques a Makoke -de la que se acordó antes de saltar del helicóptero al llegar a los Cayos Cochinos al grito de '¡Makoke a la calle!'- y sus fuertes enfrentamientos con Miri Pérez-Cabrero. Es decir, con la madre y con una de las mejores amigas (tanto es así que comparte piso con ella) de su hermana pequeña.

A pesar de que Anita ha intentado mantenerse al margen de la actitud de Laura, sus declaraciones en sus escasas apariciones públicas apostando por Miri y no por su hermana como ganadora de 'Supervivientes' dejaban entrever que no le habría sentado nada bien la estrategia de la ex de Benji Aparicio de ir en contra de dos de las personas más importantes de su vida.

¿Cómo está su relación desde que Laura regresó a casa? Una pregunta que Carlos Sobera le ha hecho este martes a la instagrammer en 'Tierra de nadie' y que ella ha intentado esquivar con risas nerviosas para acabar reconociendo que todavía no ha hablado con Anita. “¿Tu hermana era muy amiga de Miri, ¿no? ¿Cómo ha quedado eso?” se ha interesado el presentador; “Mi hermana es amiga de Miri, sí. Pero no sé, siguen siendo amigas, yo creo” respondía, dejando al vasco sorprendido: “¿Pero no le has preguntado? ¿No hablas con tu hermana?”

Afónica, Laura ha explicado que "No puedo hablar con esta voz"; algo que a Sobera le ha sonado a "excusa tonta". "Con una hermana se habla hasta por señas" le ha dicho. Sin saber donde meterse, la hija de Kiko Matamoros ha zanjado el tema asegurando sonriente que "mañana por la mañana la llamo que es muy tarde ya, es la 1 de la mañana". ¿Cumplirá su palabra?

Poco después, el presentador ha vuelto a la carga y le ha preguntado si Anita estaba "con ella o con Miri". Y ha sido entonces cuando Laura ha lanzado un dardo a su hermana que no ha pasado inadvertido: "Ahora que está ya solo Miri en el concurso, seguirá apoyándola digo yo, pero tiene que tener un ojo crítico… Ahora tiene que ser otro ganador porque Miri está quedando muy mal” ha sentenciado.