Las fuerzas de Israel irrumpen en la sede de la UNRWA en Jerusalén Este e incautan material

Las fuerzas de seguridad de Israel han realizado este lunes una redada en la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en Jerusalén Este, según ha dicho el organismo, que ha denunciado un "flagrante desprecio" por parte de las autoridades israelíes con la protección de las instalaciones de la ONU.

El comisionado general de la agencia, Philippe Lazzarini, ha detallado que agentes y funcionarios israelíes "entraron a la fuerza a primera hora del día en el complejo de la UNRWA en Jerusalén Este", antes de agregar que "todas las comunicaciones fueron cortadas" y que las fuerzas de seguridad incautaron "muebles, equipamiento de comunicaciones y otras propiedades".

"La bandera de la ONU fue arriada y reemplazada con una bandera israelí", ha dicho en su cuenta en la red social X, donde ha subrayado que "esta última acción representa un flagrante desprecio por la obligación de Israel, como Estado miembro de Naciones Unidas, de proteger y respetar la inviolabilidad de las instalaciones de la ONU".

Lazzarini ha recordado que el personal de la agencia "se vio obligado a evacuar el complejo a principios de año", lo que se enmarcó en "meses de acoso, que incluyeron ataques incendiarios e 2024, muestras de odio e intimidación, apoyadas por una campaña de desinformación a gran escala, y legislación contra la UNRWA aprobada por el Parlamento israelí, en violación de sus obligaciones internacionales".

"Al margen de las acciones adoptadas a nivel interno, el complejo mantiene su estatus como instalación de la ONU, inmune a cualquier tipo de interferencia", ha argüido, antes de insistir en que "Israel es parte de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de la ONU", que hace que las instalaciones del organismo internacional sean "inviolables".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "la Corte Internacional de Justicia (CIJ) también ha subrayado que Israel está obligado a cooperar con la UNRWA y otras agencias de la ONU". "No puede haber excepciones", ha reseñado, antes de insistir en que las acciones de este lunes "representan un nuevo desafío al Derecho Internacional" que "crea un precedente peligroso en otros lugares del mundo en los que está presente la ONU".

CONDENA DE LAS AUTORIDADES PALESTINAS DE JERUSALÉN ESTE

Por su parte, las autoridades palestinas de Jerusalén Este han condenado el "asalto" de las fuerzas israelíes contra la sede de la UNRWA en el barrio de Sheij Yarrá y han destacado que se trata de "un ataque grave" y "un desafío directo" a la decisión adoptada el viernes por la Asamblea General de la ONU de renovar el mandato de la agencia hasta 2029.

La gobernación de Jerusalén ha ahondado en que estas acciones suponen "una violación flagrante del Derecho Internacional y de la inmunidad de las instalaciones de la ONU", al tiempo que ha recalcado que los agentes israelíes detuvieron al personal de seguridad del complejo e incautaron sus teléfonos, provocando "un corte de comunicaciones" que "hacía imposible saber qué estaba pasando" en el edificio.

"La zona fue totalmente cerrada y las fuerzas de ocupación llevaron a cabo registros extensos en todas las instalaciones del edificio", ha explicado, en lo que enmarca en la decisión de la Knesset de prohibir las actividades de la UNRWA en Jerusalén Este, en medio del aumento de su presión contra la agencia al hilo de la ofensiva contra la Franja de Gaza, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

Además, la oficina del gobernador de Jerusalén ha recordado que "Jerusalén Este es un territorio ocupado, según el Derecho Internacional, cuya anexión por parte de la ocupación no es reconocida". "Los ataques contra una agencia de la ONU dedicada a dar ayuda a los refugiados supone una grave violación del sistema internacional y de la autoridad de la ONU", ha esgrimido a través de un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook.

"La redada representa un desafío directo al voto aplastante en la Asamblea General de la ONU, que solo días antes aprobó renovar el mandato de la ONU", ha dicho, al tiempo que ha reiterado su apoyo a las decisiones de la CIJ que niegan que Israel "tenga soberanía sobre los Territorios Palestinos Ocupados, incluido Jerusalén Este".

Por ello, ha pedido a la comunidad internacional que "rechace las recientes decisiones israelíes, que suponen una herramienta para profundizar la ocupación y la opresión contra el pueblo palestino", antes de pedir acciones "urgentes" para que "Israel rinda cuentas, como Estado canalla que viola el Derecho Internacional, y juzgar a sus líderes por crímenes y violaciones contra el pueblo palestino y sus instituciones".