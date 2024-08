Maite Galdeano, fuera de sí, explota contra Kiko Jiménez y amenaza con tomar medidas legales: "Rata"

MADRID, 16 Ago. (CHANCE) -

Sofía Suescun, Kiko Jiménez y Maite Galdeano se han convertido en los protagonistas del último e inesperado culebrón del verano. La exconductora de autobuses ha estallado en redes sociales contra su hija y su 'yerno' y, tachando a la influencer de "sinvergüenza", ha revelado que la ha echado de su casa porque está "influenciada" por su novio, al que tacha de "rata" y acusa de tener anulada a su niña.

Durísimas declaraciones a las que no tardaba en reaccionar Sofía completamente abatida horas después. A través de un comunicado publicado en sus historias de Instagram, la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha confesado que lleva "muchísimos años de sufrimiento" por los "celos tóxicos e irracionales" de su madre a Kiko. "Mi madre no está bien y necesita ayuda urgente, pero por más que lo he intentado siempre me encuentro con una negativa por su parte" ha explicado, revelando que tras una "auténtica pesadilla" le pidió a su madre que abandonase su casa porque en estos duros momentos necesita "priorizar" su "felicidad y tranquilidad".

Poco después era Kiko el que rompía su silencio en el plató de 'Fiesta'. Completamente roto, y sin poder contener las lágrimas, el tertuliano ha negado la versión de Maite y, afirmando que "no se le puede dar credibilidad a alguien que no está bien" ha anunciado que va a tomar medidas legales contra su 'suegra' porque no puede consentir las graves acusaciones que ha hecho sobre él.

Una intervención que la madre de Sofía ha seguido atentamente desde su casa y a la que no ha dudado en responder al instante, contraatacando y advirtiendo que ella también va a poner el tema en manos dela justicia porque no va a permitir que se juegue con su "salud mental". "Me está dejando de... y por ahí no voy a pasar porque me han tirado todos los informes del psicólogo y por ahí no voy a pasar. Yo estoy mal por mis enfermedades físicas pero no mentales. Tengo informes que avalan que soy una persona súper normal y bastante fuerte mentalmente, ¿de acuerdo? Como digan lo contrario denunciaré a saco con mi abogada", ha amenazado.

Implacable, Maite ha tachado a Kiko de "mentiroso compulsivo", "rata" y "sinvergüenza" entre otras lindezas, dejando claro que sí llamó a la Guardia Civil cuando intentó entrar en la casa y descubrió que habían cambiado las cerraduras: "Como miente el mentiroso compulsivo acostumbrado a mentir. Yo llamé aunque pito la alarma y tú estabas en casa gritando 'socorro' mientras yo solo decía a mi hija que le quería. Estás intentando llorar y no te sale. No tienes alma. Fui a hacer las paces y a querer a mi niña. Me trataste muy mal y de señora con la policía. Yo quería dar un beso a mi hija y tú eres el protagonista de que no me pueda acercar a ella. Es muy grave lo que está pasando pero ya saldrá a la luz. Le dirigiste todo, le dijiste 'o tu madre o yo'", ha añadido la de Pamplona fuera de sí.

"Los sofistas te van a dejar la cara rojita chaval. Como finges. Ni una lágrima, teatrero. Eres malo para actor, querías que me fuese y mientes en todo", ha sentenciado, insistiendo en que Sofía está 'dirigida' y completamente anulada por su novio.