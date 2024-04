María del Monte se sincera por primera vez con Bertín Osborne: “Me han quitado cosas pero no me pueden quitar la vida"

MADRID, 13 Abr. (CHANCE) -

María del Monte ha escogido "El show de Bertín" para sincerarse sobre el período más desafiante de su vida hasta la fecha. La cantante ha escogido a su amigo, Bertín Osborne, para hablar sobre la situación tan complicada por la que está pasando tras la detención de su sobrino Antonio Tejado por el posible robo en su casa el pasado verano.

Hasta el momento, la mujer de Inmaculada Casal no había querido hacer declaraciones sobre lo ocurrido, por lo que sorprendía a todo el mundo con esta aparición tan esperada en televisión. "Empieza la Feria de Sevilla y le he pedido el favor a mi amiga del alma para que nos acompañara porque es la reina de las sevillanas, y en un mal momento está con nosotros. Os presento a María del Monte", palabras con las que Bertín presentaba a su amiga.

Aunque en todo momento evitó mencionar directamente a su sobrino, Antonio Tejado, y el incidente que la envolvió, María compartió su dolor y su proceso de recuperación: “Estoy bien sin entrar en detalles, en la vida hay que arrancar, hay que vivir, y la vida te da sorpresas. Pero si hay salud, ves que todo lo demás tiene arreglo, he tenido la experiencia de ver cómo personas muy importante para mí se iban y no podía hacer nada, después de eso ahora todo está por debajo, la nota de corte está ya está baja".

Manteniendo su postura a pesar de la tristeza que le invade en estos momentos, la cantante explicó: “De todo se sale en la vida, teniendo salud y buenos amigos… Todo este tema está donde tiene que estar y no hay más". También quiso destacar su gratitud por el cariño del público y el respeto de la prensa, pero también dejó en claro que está aprendiendo lecciones importantes de esta experiencia.

A pesar de las preguntas de Bertín sobre la situación legal de su sobrino, María se mantuvo firme en su posición, reafirmando su fe en seguir adelante y en buscar ayuda cuando sea necesario: “Las cosas que pasan es porque tienen que pasar. Es muy fácil averiguar todo cuando ya ha pasado, a la cabeza le he dado muchas vueltas y no es bueno para mí, no hay que pensar tanto. Hay cosas que te tienes que tomar tu tiempo, sigo viviendo en el mismo sitio, me han quitado cosas pero no me pueden quitar la vida, no puedo perderme a mí, es lo más importante que tengo".

La entrevista concluyó con María del Monte compartiendo con su amigo Bertín Osborne su decisión de buscar ayuda profesional para superar este difícil momento, subrayando la importancia de no tener miedo de pedir ayuda cuando se necesita.