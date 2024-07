Olga Moreno pregunta por Agustín Etienne en su regreso de 'Supervivientes All Stars'

MADRID, 9 Jul. (CHANCE) -

Tras convertirse en la segunda expulsada de 'Supervivientes All Stars', Olga Moreno regresa a España y se enfrenta a su paso por el concurso que ella misma ha reconocido que no ha sido fácil. "Lo peor es la convivencia, la convivencia con Sofía me ha costado muchísimo. Hace cosas sucias y me ha dolido mucho" reconocía en el inicio de su entrevista junto a Jorge Javier Vázquez.

Con una gran tensión que se podía palpar en el ambiente, Olga y Kiko Jiménez se enzarzaban en una discusión en la que reconocían que ellos ya se conocían de antes: "Estuvo en mi casa unas cuentas veces y le traté muy bien" reconocía Olga recordándole su pasado con Gloria Camila Ortega. Durante su enfrentamiento, Olga se percataba de que su representante y ex pareja, Agustín Etienne, no había ido a recibirla por lo que preguntaba por él sin querer dar ni un solo detalle sobre su vida privada a pesar de la insistencia de Jorge Javier.

Si tiene que hacer balance de su paso por este concurso, Olga reconoce: "Me hubiese gustado disfrutar un poquito más, me ha costado mucho trabajo el sentirme superviviente y cuando lo estoy consiguiendo me tengo que ir, pero bueno, contenta". Lo que sí que tiene claro Olga es que no volvería a embarcarse en esta aventura de nuevo: "No volvería a ir, es súper duro, yo ya demostré lo que tenía que demostrar y hasta aquí". Sobre lo que le ha enseñado esta segunda oportunidad en Honduras, Olga sentencia: "He aprendido a parar, mirar al horizonte sin pensar en nada, las risas con Marta, he echado mucho de menos el parar, todos tenemos que parar en algún momento".