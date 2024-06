Rubén Torres, sus sorprendentes declaraciones sobre Maite Galdeano: "Se vienen cositas"

MADRID, 19 Jun. (CHANCE) -

Líder de líderes -se ha hecho con el codiciado collar en nada menos que 11 ocasiones al arrasar en las pruebas, rompiendo todos los récords y destapándose como uno de los mejores concursantes de la historia del reality- Rubén Torres ha perdido la batalla final frente a Pedro García Aguado, la única que no estaba en su mano sino en la de la audiencia, en la trepidante final de 'Supervivientes 2024'.

Una amarga derrota -puesto que partía como favorito- que se ha tomado con una deportividad digna de aplaudir que ha demostrado no solo durante la gala sino al abandonar las instalaciones de Mediaset acompañado por su familia. Eufórico a pesar de no haber ganado el cheque de 200.000 euros que llegó a acariciar con los dedos, ha atendido tanto a sus fans como a la prensa y ha dedicado unas preciosas palabras a su compañero, confesando su felicidad porque haya sido el exjugador de waterpolo el que le haya ganado la partida.

"Estoy súper contento, ha sido la mejor experiencia que he visto en mi vida. Increíble. Una experiencia brutal que me llevo para mi corazón" ha reconocido, asegurando que se va "feliz hasta el último día, súper contento". "Claro que estoy contento que gane Pedro, si Pedro es el mejor tío del mundo. ¡Muchas gracias a todos!" ha exclamado con una gran sonrisa.

No se ha llevado la victoria de 'Supervivientes', pero quizás sí él amor. Y es que para nuestra sorpresa, Torres no descarta tener una cita con Maite Galdeano tras su comentadísimo tonteo cuando la madre de Sofía Suescun fue a verle a Honduras: "No puedo adelantar estas sorpresas, esta exclusiva no la puedo dar todavía. Aún se vienen muchas cosas, se vienen cositas". "Tengo que hablar con ella de muchas cosas todavía" ha revelado cuando le hemos preguntado si esa paella desnudos en casa de Kiko Jiménez sigue en pie. ¡Dale al play y no te lo pierdas!