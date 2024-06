Terelu Campos toma el mando y defiende a su familia

MADRID, 22 Jun. (CHANCE) -

Según avanzaba la noche, la hermana de las Campos seguía ahondando en los diferentes temas que rodean a la familia e iba atajando los diferentes frentes abiertos en este momento. Cogía las riendas y daba un paso adelante, sacando uñas y dientes, para defender a sus seres más queridos.

Aprovechaba la oportunidad para pedir que se deje a Nuria González fuera del circo mediático montado por el embarazo de Alejandra Rubio. Recordaba que su amiga está pasando por un momento muy delicado, viviendo el duelo de Fernando Fernández Tapias y ayudando a sus hijos a superarlo de la mejor manera. Pedía que no le involucren por su pasado compartido con Mar Flores, la que será abuela del bebé de Alejandra. "Lo único que quiero es que se saque, por favor, es lo único que pediría, que se saque de esta ecuación y se le deje vivir en paz. Nuria ha perdido a Fernando hace también muy poco tiempo" argumentaba en plató.

El programa le mostraba la imagen subida por Mar Flores a Instagram en la que aparecía un helicóptero junto a la frase "Experiencias DE VIERNES" quizá haciendo alusión a la entrevista de Terelu. La mayor de las Campos reconocía el ingenio de la que será su consuegra: "Me parece una cachondada. Me parece que ni me ofende, ni creo que tenga que ofender a nadie (…). Alguien que hace eso, es alguien que tiene sentido del humor, por lo menos".

Volviendo a su familia, Terelu Campos se dirigía a su sobrino, José María Almoguera, a quien lanzaba un mensaje muy claro y conciso: "Es el momento de que se tiendan las manos por todas las partes, porque no merece la pena vivir así, de verdad que no merece. Yo estoy segura de que cada uno de una manera está sufriendo. Y en ese sentido, a mí me gustaría que, pues fíjate, que incluso esta noticia del embarazo de Alejandra pudiera ser ese hilito del que se puede tirar, ¿sabes? Para que todo vuelva a su cabo". Confirmaba que Alejandra Rubio se ha puesto en contacto con él y que ha sido una experiencia positiva: "Y además el contacto fue...Fue muy bonito. Poco a poco, poco a poco será que sí. Ten en cuenta que Alejandra para ellos es una prima pequeña".

Respecto a Gustavo Guillermo, quien anunciaba públicamente su desagrado por no haber sido invitado a la misa en honor a María Teresa Campos, Terelu estallaba cansada de las declaraciones del que fuera chofer de su madre: "Pero a lo mejor un día dejo de hablar, o de callarme, mejor dicho. A lo mejor un día voy y digo... Pues ya no tengo más ganas de callarme". La presentadora insinuaba que tomarán medidas (quizás legales) en su contra.

Por último, para cerrar la entrevista con un sabor dulce, el programa le entregaba a Terelu un mensaje escrito por una persona muy importante para ella: "Enhorabuena, abuela. Mamá te ayudará a ser la mejor abuela como ella lo fue. Carmen". Emocionada, agradecía el bonito gesto a su hermana, quien ha sido y sigue siendo un apoyo fundamental en su vida.