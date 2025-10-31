Torres se convierte en el ganador de 'Supervivientes All Stars'

MADRID, 31 Oct. (chance) -

Después de más de 50 días de convivencia y aventura en Honduras en la que ha sido la edición más dura de 'Supervivientes All Stars', la audiencia ha elegido a Torres como ganador definitivo de esta edición en la que Jessica, Miri y Tony Spina ocupaban el segundo, tercer y cuarto puesto respectivamente.

En una noche repleta de emociones en la que los finalistas fueron reencontrándose con sus familiares en la playa, los espetadores también pudieron disfrutar de algunas de las pruebas más esperadas de esta edición que, una noche más, estuvieron pasadas por agua. "Yo estoy feliz, tranquila, pase lo que pase lo he exprimido y sientido al 1000x1000 desde el día uno hasta ahora, me siento orgullosa pase lo que pase" reconocía Jessica antes de conocer su destino en el concurso. "Estar aquí ahora mismo, estar en esta final es un premio al haaber sido yo misma, a que me importe un pino lo que piensen los demás, un premio a la libertad de expresión y de ser yo misma" añadía su compañera Miri sobre su experiencia antes de saber que era ella la tercera finalista.

Visiblemente nerviosos e incrédulos, Jessica Bueno y Torres se enfrentaban a la votación definitiva para obtener el favor del público que mostró una decisión más que ajustada durante toda la noche. Finalmente, el bombero se hacía con la victoria en esta ocasión tras haber obtenido el segundo lugar en su anterior paso por la isla de 'Supervivientes'.