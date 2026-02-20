No es un accidente: por qué la J y la F de los teclados tienen un bulto

No es un accidente: por que la J y la F de los teclados tienen un bulto - MATÚ KAMENIAR - UNSPLASH

MADRID 20 Feb (EUROPA PRESS)

La rapidez, la exactitud y la forma en la que se utiliza un teclado son elementos que forman parte del día a día de las personas, pero que pocas veces se analizan en profundidad. Donde generaciones anteriores tenían clases en centros educativos u oficinas para enseñar cómo escribir en estos dispositivos de forma rápida y eficaz, estos hábitos se han perdido conforme ha ido evolucionando la tecnología.

Aunque actualmente hay un descenso en la popularidad de cursos de mecanografía y ha pasado mucho tiempo desde que se utilizaban máquinas de escribir, su historia ha dejado una huella con ventajas. Esto se manifiesta en los teclados físicos contemporáneos, tanto de portátiles como de ordenadores convencionales.

QUÉ SON LAS PROTUBERANCIAS DE ORIENTACIÓN

Estos bultos (conocidos en inglés como 'homing bumps') son pequeñas elevaciones en las teclas F y J -y en el 5 en muchos teclados completos- cuya función es indicar la correcta posición de las manos.

Están presentes en la mayoría de teclados modernos QWERTY, aunque existen excepciones, como los personalizados o los que tienen un diseño minimalista o ergonómico. Esta distribución es la más común en ordenadores, máquinas de escribir y móviles, y su nombre viene de las primeras seis letras de su fila superior.

¿POR QUÉ EXISTEN?

La función de estos indicadores se remonta a finales del siglo XIX. Cuando se popularizó el diseño QWERTY, las escuelas y oficinas empezaron a enseñar cómo usar los teclados a "ciegas". Para colocar las manos de forma correcta, se apoyaban los índices en la F y la J, posicionados en la fila central, conocida como la fila de "inicio".

Al retirar las manos, muchas veces resultaba difícil volver a colocarlas en el sitio correcto, por lo que los fabricantes empezaron a añadir estas protuberancias en esas dos letras para que se pudieran detectar con facilidad, alineando los dedos sin visión y reduciendo errores en entornos donde la alta velocidad era clave.

https://www.tiktok.com/@charlie__castro/video/74688536830701...

LAS 3 VENTAJAS PRINCIPALES

Pese a tener su origen hace siglos, las empresas siguen fabricando teclados con estas protuberancias, aunque se enseña cada vez menos mecanografía. Esto sucede porque siguen siendo útiles:

1. Localización rápida: Principalmente, estas señalizaciones siguen permitiendo que se identifiquen las teclas de la "home" de un teclado sin tener que mirarlo. Esto aumenta la rapidez y también es conveniente para aquellas personas que teclean sin mirar.

2. Exactitud: Aunque no lo parezca, conocer el punto de inicio desde el que se teclea puede reducir significativamente el número de teclas que se tocan de forma equivocada, de acuerdo con los expertos de los fabricantes de teclados Yong Qiu. Además, pueden ayudar a aquellas personas con problemas de vista o principiantes que quieren mejorar su técnica.

3. Ergonomía: Según los expertos, tener este punto de referencia en estos dispositivos permite reducir la tensión en el cuello, ya que no se tiene que mirar hacia abajo tantas veces con estos puntos de referencia.