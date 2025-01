Triple salvación en 'GH Dúo'... ¡y doble expulsión el jueves! Te contamos quién está con un pie fuera de la casa

MADRID, 29 Ene. (CHANCE) -

Nuevo y trepidante 'Última hora' de 'GH Dúo', que nos ha dejado sin palabras una vez más con el giro de tuerca que han dado a las nominaciones, descolocando por completo a los concursantes y dejando la expulsión del próximo jueves ¡al rojo vivo y entre tres pesos pesados como son Jeimy Báez, Manuel Cortés y Miguel Frigenti!

De los 8 nominados que salieron en la última gala -José María Almoguera, Óscar Landa, Javi, Maica, Sergio, Miguel Frigenti, Manuel Cortés, y Jeimy Báez- el domingo se 'caían' de la lista Óscar y Sergio al contar con el apoyo de la audiencia, y este martes hemos vivido una triple salvación que Ion Aramendi ha ido comunicando a los habitantes de la casa de Guadalix a cuentagotas, creando una tensión palpable que ha acabado con un duro enfrentamiento entre el hijo de Raquel Bollo y Frigenti.

El primero en descubrir que sigue en el reality una semana más -como mínimo- ha sido el hijo de Carmen Borrego. Mientras se plantea si su relación con María 'La Jerezana' tendrá futuro cuando acabe esta aventura, José María ha recibido este chute extra de energía en forma de apoyo de la audiencia que ha celebrado sin demasiado entusiasmo. "Estoy muy contento. Estaba muy dudoso porque no sabía quién se iba a salvar. Dan ganas de seguir. Habré caído en gracia a la gente. Lo estaré haciendo bien" ha comentado con tranquilidad.

Una reacción muy diferente a la de Maica, segunda salvada de la noche, que entre saltos y gritos ha confesado su alegría por no tener que enfrentarse al veredicto del público este jueves. "¡Ay! Me he asustado al escuchar mi nombre. ¡Gracias, de verdad! ¡Acabo de liberar dopamina por doquier! ha exclamado emocionada.

A continuación, Manuel, Frigenti, Jeimy y Javier se enfrentaban a los posicionamientos en contra de sus compañeros, ganando 'por goleada' el colaborador televisivo y el hijo de Raquel Bollo, ya que detrás de cada uno de ellos se han situado seis personas que no han dudado en pedir abiertamente que sean ellos los expulsados dentro de 48 horas.

También Manuel y Miguel se han posicionado el uno detrás del otro respectivamente, sin molestarse en disimular un mal rollo entre ambos que no ha dejado de crecer desde que arrancó su convivencia. "No nos gustamos ninguno de los dos. Para mí ha sido una decepción conforme han ido pasando las semanas. He sido indiferente para él desde el principio" ha asegurado el hermano de Alma Bollo.

Pero las sorpresas de la noche no acababan aquí, ya que cuando los concursantes pensaban que la lista 'definitiva' que se enfrentará a la expulsión el jueves estaría formada por Cortés, Frigenti, Jeimy y Javi, se ha producido una triple salvación y a José María y a Maica se ha sumado Javier, que una semana más ha contado con el apoyo de la audiencia.

Por tanto, la cosa está entre Manuel, Miguel y Jeimy... pero no solo abandonará la casa de Guadalix uno de ellos, ya que como ha anunciado Ion Aramendi al final de la gala, causando un gran impacto, este jueves habrá ¡doble expulsión! Y, una de ellas, "con camión de mudanza" ha adelantado, sin aclarar a qué se refiere.