José María Almoguera y María... ¿su historia de amor se desinfla?

MADRID, 29 Ene. (CHANCE) -

Aunque José María Almoguera y María siguen disfrutando de su historia de amor en 'Gran Hermano Dúo' parace que las primeras dudas entre ellos han empezado a surgir. Viviendo el momento sin pensar en el futuro, no pueden evitar hablar sobre qué pasará cuando salgan de la casa de 'Guadalix': "Tengo claro lo que tenemos aquí pero igual salimos fuera y no le apetece verme, eso ya es otro cantar" reconoce José María. Además, el hijo de Carmen Borrego reconocía en el confesionario: "Si mantenemos la relación y a mi hijo no le cae bien, pues lo siento, es que lo primereo es mi hijo. Luego vivimos a 700 kilómetros".

Por su parte, la otra protagonista de la historia hablaba sobre este mismo tema con su amigo y confidente, Dani, reconociendo que por el momento prefiere no pensar en el futuro y vivir el momento. "Me da vergüenza, no estoy acostumbrada a que ningún hombre me trate así pero vivo en Jerez" analizaba 'la jerezana' sobre el futuro que le espera junto a José María.

Desde plató, Carmen Borrego no ha dudado en opinar sobre esta nueva historia de amor de su hijo y los miedos que han empezado a surgir sobre cómo será el futuro fuera de la burbuja de Gran Hermano. "Me parece que los dos han dicho lo mismo, me parece una reflexión muy madura, como madre la relexión de Jose es de una persona que acaba de pasarlo mal sentimentalmente y que tiene miedo a las relaciones" analizaba la pequeña de las Campos. Además, Carmen reconocía que su hijo lo ha pasado muy mal en su anterior relación con Paola Olmedo: "Ha vivido un golpe muy duro, una separción es muy traumática, es que hace 8 meses y con un niño pequeño. Jose ha estado muy enamorado de Paola y se ha llevado un palo muy grande. Cuando además tienes un bebé, volverte a plantear una relación da mucho miedo".