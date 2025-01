Vanessa Bouza no tiene claro si romper definitivamente con Javier Mouzo

MADRID, 30 Ene. (CHANCE) -

A pesar de que su todavía mujer, Vanessa Bouza, le convenció el otro día para que no abandonase 'GH DÚO', Javier Mouzo ha decidido marcharse del concurso, pero lo que no se espera es lo que su pareja ha comentado en redes sociales.

Vanessa estallaba en redes sociales al ver que su marido le había confesado a Maica que le daba igual su concurso y que ahora su participación estaba "al lado" de Miguel Frigenti, Óscar Landa.

Esto hizo que la exconcursante utilizara sus redes sociales asegurando que "Por aquí ya no paso. Creía que tu concurso te importaba tres pelotas porque no había nada por encima del amor. Hasta luego, Javi. C'est fini. No te compro, Javi, lo siento, hoy has dicho que tu concurso te importa una mierda, ¿entonces qué haces dentro de la casa de 'GH'?".

Tras esto, Carlos Sobera ha hablado con Vanessa en plató y ha comentado que "hablaré con él" cuando lo tenga presente ya que lo que escribió cuando estaba muy enfadada: "Soy una persona impulsiva, soy muy kamikaze hablando y me salió así".

Ha sido ambigua -porque no ha querido dejar claro si no quiere seguir con él- pero ha confesado que "necesita explicaciones de lo que yo he escrito en redes, tenemos que tener una conversación larga y tendida... a lo mejor tenía que haber esperado a que saliera".