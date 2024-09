Victoria Federica: desde sus castigos en Inglaterra hasta cómo ha vivido teniendo guardaespaldas

MADRID, 9 Sep. (CHANCE) -

La nieta del rey emérito, Victoria Federica, ha sido la invitada estrella de 'El Hormiguero' y ha hecho gala de su simpatía y espontaneidad durante la que ha sido su primera entrevista en televisión. "Hoy eres mi cita, Pablo. Hoy eres mi cita. Eres mi cita de hoy, de mi cumpleaños", afirmaba nada más entrar al plató, donde ha bailado con el presentador y le ha regalado una tarta de chocolate con la que ha soplado las velas.

Victoria Federica ha asegurado que su paso por 'El Desafío' ha sido "la mejor experiencia" que ha hecho hasta ahora, ya que le ha permitido "superarse a sí misma en muchísimas cosas" y hacer "cosas que en la vida me pensaría que haría". La joven reconocía que la decisión de participar en el programa "fue un poco difícil", sin embargo, señalaba que finalmente cree que "es lo mejor que hice" porque ha contado con "el mejor equipo de concursantes" en esta edición. Además, Victoria Federica ha explicado que, a pesar de ser "muy tímida", el equipo del programa "desde el primer minuto" le "lo puso súper fácil" y se sintió "como en casa desde que llegué hasta que me fui". Entre las actividades que ha realizado, ha destacado la coreografía aérea, caminar envuelta en fuego y las pruebas de apnea.

La hija de la infanta Elena revelaba que tuvo guardaespaldas de la Policía Nacional hasta que cumplió los 18 años. "Desde el minuto que nací llevaba dos guardaespaldas detrás mío todo el día". La joven explicaba que, aunque en ocasiones se sentía "un poco agobiada" por esta situación, especialmente cuando era adolescente, "los adora" y mantiene contacto con algunos de ellos. "A veces intentamos vernos cuando me los encuentro por ahí en otros servicios suyos. Me hace tanta ilusión que les... Abrazo y ellos en plan, quita, quita, que estoy trabajando", relataba.

La nieta del rey emérito Juan Carlos I, revelaba que se está aficionando a la vela y que recientemente "ha estado en un barco" durante las regatas de la Copa América. "He estado viendo y he estado en un barco, pero no he estado en un barco de estos pros. He estado en un barco clásico, súper bonito, y me lo he pasado súper bien. He aprendido un montón", ha asegurado. Explicaba que en su familia se ha navegado desde siempre y que ella y sus primos "navegaban también en Palma cuando veraneaban ahí". "Y la verdad es que yo he intentado seguir con ello, alguna vez, en alguna ocasión", ha afirmado. Además, Victoria Federica confesaba que le encantaría formar parte de una tripulación y competir en alguna regata.

También hubo momentos para las confesiones. Algo avergonzaba, reconocía que durante su etapa en un colegio interno en Inglaterra "le castigaban mucho". La joven explicaba que tenía problemas con la directora de la residencia, a la que solía gastar bromas como "abrirle la puerta a su perro para que fuera libre". Además, confesaba que le encantan las bromas y que una muy recurrente que suele hacer es meter petardos en los cigarros a sus amigos. La joven ha señalado que aprovecha las Navidades en la Plaza Mayor de Madrid para comprar este tipo de bromas en los puestos que allí se instalan.

Pablo Motos sacaba a relucir uno de sus hobbies más secretos: quitarse las costras de las heridas: "Tengo las piernas llenas de cicatrices", ha asegurado. Por otro lado, Victoria Federica admitía que no obedece a las alarmas que se pone y que, en ocasiones, llega a quedarse dormida después de que suenen: "Eso quiere decir que no obedezco, exactamente", reconocía.

Gracias a esta entrevista, Victoria Federica se ha abierto más que nunca y ha contado algunas anécdotas y recuerdos que todavía no había compartido abiertamente. Dispuesta a demostrar lo mucho que se ha esforzado en el programa de 'El Desafío', hace la cuenta atrás hasta su emisión en el primer trimestre de 2025.