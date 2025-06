Alaska asegura que la maternidad no es algo que "se deba dar por hecho"

Alaska ha reaparecido ante los medios de comunicación y lo ha hecho para hablar de sus planes de verano, con su gira de conciertos y la grabación de un nuevo disco a la vuelta de la esquina. La cantante, que hace poco celebró su cumpleaños, ha destacado que no fue una gran celebración porque se encontraba de concierto. Además, ha afirmado que tras la gira, se enfocará en "la grabación de un nuevo disco". Por último, ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre la maternidad y ha asegurado que "no se debería dar por hecho" y que muchas veces se asume "porque no queda otra".