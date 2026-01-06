Irene Rosales disfruta de la cabalgata de Reyes con Guillermo y sus hijas mientras Kiko Rivera presume de novia

Irene Rosales, Carlota Rivera Rosales, Ana Rivera Rosales y Guillermo acuden a la cabalgada de los Reyes Magos - EUROPA PRESS

Irene Rosales atraviesa una de las etapas más serenas de su vida personal, con su relación junto a Guillermo cada vez más consolidada y muy integrada en su día a día familiar con las dos hijas que tuvo con Kiko Rivera, Ana y Carlota. La exnuera de Isabel Pantoja ha normalizado por completo este nuevo capítulo sentimental: han hecho escapadas románticas, su pareja convive y hace planes habituales con las niñas y el entorno de ambos asegura que la sevillana está "muy feliz" y "muy cuidada" por el empresario.

Paralelamente, Kiko también ha rehecho su vida y ha presentado públicamente a su nueva novia, la bailarina sevillana Lola García, con quien se ha dejado ver muy enamorado y que ya ha compartido momentos con sus hijas, en un clima de cordialidad entre las dos nuevas parejas que culminó en un abrazo público entre el DJ y Guillermo en el cumpleaños de la pequeña Ana.

En este contexto de familia reordenada pero bien avenida, Irene y el empresario no han faltado a una cita mágica para los más pequeños: la cabalgata de los Reyes Magos. La pareja, junto a las dos hijas de la modelo, ha disfrutado del desfile en compañía de amigos y familiares, manteniendo esa imagen de normalidad y unión que llevan meses proyectando en todas sus apariciones. Muy cómplices entre ellos, la exmujer del artista y su novio han preferido dejar el protagonismo a las niñas y se han colocado discretamente detrás para poder ver pasar a Sus Majestades, pendientes en todo momento de las reacciones y la ilusión de las pequeñas.

Mientras la influncer apuesta por planes familiares discretos con su pareja y sus hijas, el hijo de Isabel Pantoja presume orgulloso de su nueva novia en redes sociales, donde ha compartido una imagen de la bailaora sobre el escenario acompañada de un mensaje muy significativo: "Nunca dejes de disfrutar con lo tuyo. Orgullo máximo verte encima del escenario". Además, el DJ ha publicado también fotografías con su hijo mayor y con sus dos hijas, a las que se refiere con ternura como "estos dos bichitos", dejando claro que, pese a la distancia física, mantiene muy presentes a sus tres niños.