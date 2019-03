En un momento muy complicado de su vida, Alba Carrillo no quiere dejar de lado su faceta profesional y es que la joven cumplió un día más con sus compromisos con el programa 'Ya es mediodía'. Aún así, la colaboradora no pudo desmentir su situación y aseguró que está harta de su mala experiencia con los hombres y sentenció que en estos momentos no quiere hombres en su vida.