Lydia Lozano, rota al hablar de Charly: "Lo único que pido es pasar Nochebuena juntos"

Lydia Lozano - EUROPA PRESS

MADRID, 5 Dic. (CHANCE) -

Lydia Lozano se ha dejado ver de nuevo ante las cámaras este viernes en la reunión previa que ha tenido con su equipo de '¡De viernes!' y ha confesado cuál es el estado de su marido Charly, que sigue ingresado en el hospital debido a una delicada operación de espalda y una grave infección bacteriana que derivó en una intervención cardíaca urgente para sustituir una válvula dañada.

Lo primero que ha querido aclarar Lydia es que hace unos días dijo ante los medios que la familia no llamase continuamente porque "la gente llama y está asustada", pero no porque tenga mala relación con sus más cercanos. De hecho, ha asegurado que "está súper cubierto" y que están haciendo turnos en el hospital.

En cuanto a cómo se encuentra Charly, Lydia ha desvelado que "lo único que pido es que no haya otra bacteria" y que él está desesperado: "Imagínate, dos meses viendo la misma decoración".

Un delicado momento que ha definido como "muy duro" y ha desvelado, sin poder reprimir sus lágrimas, que lo único que pide es que "en Nochebuena estemos en casa aunque sea solos".