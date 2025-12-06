Alejandra Rubio desvela cómo ha sido el primer cumpleaños de su hijo y asegura que Carlo Costanzia es “un súper padre”﻿

Alejandra Rubio celebra el cumpleaños de su hijo, Carlo - EUROPA PRESS

MADRID, 6 Dic. (CHANCE) -

El pequeño Carlo Costanzia Rubio ha celebrado su primer cumpleaños en la más estricta intimidad, tal y como Alejandra Rubio y Carlo Costanzia habían explicado que harían, priorizando la tranquilidad de su hogar y una velada reducida al núcleo más cercano. Lejos de una gran fiesta con toda la familia reunida el mismo día, la pareja ha optado por ir organizando distintas reuniones en función de los compromisos de cada uno, algo que la propia madre ya adelantó al asegurar que "no se puede" juntar a todos a la vez y que serían "poquita gente" en casa.

Este viernes, día del cumpleaños del pequeño, fue Carlo Costanzia padre quien se acercó al domicilio familiar para felicitar a su nieto, convirtiéndose en el único representante visible de su rama familiar en esta primera celebración. Por parte de Alejandra, en cambio, no se vio a Terelu Campos ni a nadie de su familia entrando o saliendo de la vivienda, coherente con la idea de ir celebrando en varios momentos y no reunir a todos al mismo tiempo, como ya se había comentado.

Este sábado, la influencer ha querido recibir a los medios y se ha encontrado con una sorpresa muy especial: el equipo de '¡Vaya fiesta!' le hacía llegar una tarta de cumpleaños para el pequeño de la casa, como gesto de cariño hacia su compañera de televisión. Agradecida y sonriente, la colaboradora comentaba algunos detalles de la celebración, aunque sin desvelar nada especialmente íntimo, y aprovechaba para dedicar unas palabras de admiración a su pareja, a quien definió como "un súper padre" y aseguró que le ha ayudado mucho con toda la organización del cumpleaños.

Alejandra reconoció también que, de cara a próximos años, le gustaría poder preparar una fiesta de cumpleaños más grande, con más invitados y menos condicionantes logísticos. No quiso revelar qué deseo pide para este nuevo año de vida de su hijo, pero sí confesó que estas Navidades serán mucho mejores que las anteriores, que la pillaron recién salida del postparto y bastante baja de ánimos, según ha contado en distintas ocasiones. Respecto a sus planes de futuro, dejó claro que por el momento no habrá boda en 2026 y se guardó para ella si contemplan o no ampliar la familia, insistiendo en que irán con calma y que ya se verá qué les depara el tiempo.