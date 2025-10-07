Alejandra Rubio aclara en qué punto está la relación con Mar Flores

Carlo Costanzia rompía su silencio en '¡De Viernes!' sobre las polémicas memorias de su madre Mar Flores, 'Mar en calma'. Tranquilo y firme, el novio de Alejandra Rubio explicaba que no quiere posicionarse públicamente en la guerra mediática que mantienen sus padres, pero sí ha lanzado un dardo a la modelo al asegurar que "los trapos sucios se lavan en casa". Sin embargo, y tras dejar claro que "mi relación con mi madre es buena" ha desvelado que "he podido hablar privadamente con ella, le he expresado mi opinión de lo que creía oportuno o inoportuno, y de las cosas que se podrían haber resuelto privadamente. Unas declaraciones que no sabemos cómo habrán sentado a Mar, ya que ha evitado por todos los medios a las cámaras para huir de las preguntas sobre Carlo, por su lado, el yerno de Terelu Campos tampoco ha querido decir nada en su reaparición tras romper su silencio en '¡De Viernes!'. Muy serio, y con unos maxi auriculares para ignorar a los reporteros, el actor ha dejado en el aire si ha hablado con su madre y cómo está en estos momentos su relación.