Paz Vega presume de su hija Ava Salazar y de ser Hija Predilecta de Andalucía: “Mi acento es parte de mi esencia”

Paz Vega, Hija Predilecta de Andalucía, arropada por su hija Ava Salazar - EUROPA PRESS

MADRID, 28 Feb. (CHANCE) -

Paz Vega ha vivido este 28 de febrero uno de los días más especiales de su carrera al ser nombrada Hija Predilecta de Andalucía, el máximo reconocimiento que puede otorgar la comunidad y que este año comparte con Manuel Carrasco. La actriz sevillana vuelve así a unir su nombre para siempre al Día de Andalucía en el Teatro de la Maestranza, confirmándose como una de las grandes embajadoras culturales de su tierra dentro y fuera de España.

En esta jornada tan simbólica, Paz no ha querido estar sola. La intérprete ha llegado acompañada por su hija Ava Salazar, con la que ha posado a las puertas del Maestranza en una imagen muy significativa de relevo generacional. Ava, de 16 años, sigue de cerca los pasos de su madre: ya ha trabajado como actriz en proyectos como Paquita Salas y La casa del caracol, además de haberse dejado ver como modelo y demostrar interés por la música y la interpretación, lo que la ha convertido en una de las jóvenes promesas a tener en cuenta en el universo celebrity patrio.

Lejos de limitarse a los agradecimientos, Paz ha aprovechado su condición de Hija Predilecta para reivindicar algo que la ha acompañado desde el principio: su acento andaluz. La actriz ha recordado aquella etapa en la que le advirtieron de que con esa forma de hablar "no llegaría a nada", un pronóstico que hoy suena más equivocado que nunca. En lugar de renunciar a su forma de expresarse, ella decidió convertirla en marca propia.

"Bueno, que yo creo que se equivocó bastante porque mi acento me ha llevado a muchos sitios, incluso me ha facilitado muchas cosas y me siento tan orgullosa de hablarlo y de no perderlo y de llevarlo conmigo, que es parte de mi esencia", ha sentenciado, transformando aquella crítica inicial en un mensaje de orgullo y reparación. Esa defensa pública del habla andaluza conecta con el espíritu de unas distinciones que ponen el foco precisamente en quienes proyectan la comunidad sin renunciar a sus raíces ni a su forma de contarlas.