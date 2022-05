Alejandra Rubio ha acaparado el foco mediático con motivo de la boda de su primo José María, hijo de Carmen Borrego, y es que la colaboradora de televisión comentó que no conocía a Paola, la mujer de su primo, y que su tía Carmen no pasó un gran día en la boda. Unas declaraciones que no han sentado nada bien a la hermana de Terelu Campos, aunque Alejandra ya está cansada de la polémica.