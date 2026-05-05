Ana Boyer y Fernando Verdasco abandonan el hospital tras el nacimiento de su primera hija

Madrid, 5 de mayo de 2026. Ana Boyer y Fernando Verdasco ya están en casa con su hija recién nacida. Después de que la revista ¡Hola! revelase en exclusiva en la tarde de este lunes que la hija de Isabel Preysler y el extenista habían dado la bienvenida a su cuarto hijo, la primera niña tras Miguel (7), Mateo (5), y Martín (2), la pareja ha abandonado el Hospital Ruber Internacional a mediodía de este martes para poner rumbo a su domicilio con su pequeña y comenzar esta nueva etapa tan especial como familia súper numerosa. (Fuente: Instagram/Europa Press)