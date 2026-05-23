Antonio Tejado, su frialdad tras la filtración de su llamada a María del Monte tras el robo

Madrid, 23 de mayo de 2026. A falta de menos de un año para el arranque del juicio en el que se enfrentará a una posible condena a 30 años de cárcel por su presunta implicación en el violento robo en la casa de María del Monte e Inmaculada Casal en agosto de 2023 en Sevilla, Antonio Tejado está en el punto de mira tras la filtración de una conversación telefónica con su tía 3 meses después del atraco en la que intentaba convencer a la artista de que pasase página asegurando que la Policía nunca cogería a los culpables.