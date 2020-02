Bigote Arrocet recoge sus pertenencias de casa de María Teresa

Desde que María Teresa Campos anunciase su ruptura con Edmundo Arrocet, la ex pareja no ha vuelto a verse, asegurando la veterana presentadora en varias ocasiones que todavía estaba esperando a que el humorista recogiese sus pertenencias de su casa. Pero por fin se han producido el momento, el cómico ha ido a recoger sus cosas. Aprovechando que la presentadora no estaba en su vivienda de las afueras de Madrid, Edmundo ha llegado al domicilio seguido de una furgoneta blanca en la que hacer su mudanza con la ayuda de dos trabajadores.