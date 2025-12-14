Las ex de Dani Güiza, Nuria Bermúdez y Rocío Aranda, unidas por sus hijos en Madrid

Rocío Aranda y Nuria Bermúdez - EUROPA PRESS

MADRID, 14 Dic. (CHANCE) -

¡Momento histórico! Nuria Bermúdez, Rocío Aranda y sus hijos se dejaron ver hace unos días unidos como una familia a pesar de las desavenencias que tuvieron en el pasado por Dani Güiza. Los cuatro han celebrado el 18 cumpleaños de Dani, hijo de Nuria, aprovechando la estancia en Madrid de Rocío y su hijo Cristian.

Fueron a cenar a un conocido restaurante de Madrid donde estuvieron charlando de manera cercana, confirmando así la excelente relación que existe entre ellos -y entre los dos hermanastros- tras los enfrentamientos que protagonizaron en el pasado.

"Que se disfruten día a día, que al fin y al cabo es lo que le queda y yo pienso que todo llega y que también saben que tienen una hermana", confesaban Nuria y Rocío al ver que han conseguido que los hermanos puedan tener una buena relación a pesar de que su padre no la tiene con ellos.

Las dos -exparejas de Güiza- aprovecharon además la presencia de las cámaras para explicar cómo han conseguido superar sus diferencias. Por su parte, Bermúdez confesó que "si no lo haces por un hijo ¿por qué lo haces?" y Rocío desveló que "el tiempo pasa, las cosas se hablan, se sientan, la gente madura y se hablan las cosas, cosa que él no ha permitido nunca. Ni con sus hijos ni con nadie. El sentarse y hablar las cosas".