Daniel Oviedo, de ‘Gemeliers’, da la última hora sobre la agresión: “Es un proceso lento"

Madrid, 19 de abril de 2026. El pasado mes de febrero, Daniel y Jesús Oviedo, conocidos artísticamente como Gemeliers, fueron brutalmente agredidos a la salida de una discoteca tras celebrar su 27 cumpleaños, en un ataque que les llevó directamente al hospital. Varios individuos se abalanzaron sobre ellos entre golpes, gas pimienta e insultos homófobos, un episodio que marcó un antes y un después en su vida personal y profesional y que abrió un procedimiento policial y judicial para depurar responsabilidades. Desde entonces, el caso se ha convertido en uno de los más comentados de los últimos meses, tanto por la dureza del relato como por la posible existencia de un delito de odio. Con el paso de las semanas, la investigación ha ido avanzando y se han ido conociendo nuevos detalles sobre lo ocurrido y sobre los presuntos agresores, que ya han sido identificados. En este contexto, Daniel ha querido tranquilizar a sus seguidores explicando en qué punto se encuentra ahora todo el proceso. (Fuente: Europa Press / STARLITE)