Fabiola Martínez, "feliz" con el romance de Bertín Osborne con Chabeli Navarro

Bertín Osborne ha recuperado la ilusión en el amor diez meses después de su separación de Fabiola Martínez y la afortunada no es otra que Chabeli Navarro, una explosiva sevillana de 34 años conocida por sus relaciones con Kiko Rivera, Antonio Tejado y Ferchu, de 'HMYV'. Así lo desvela en exclusiva la revista Semana, que asegura que a pesar de que la incipiente pareja está siendo muy cauta y no quiere poner etiquetas a su romance, su amor se consolida poco a poco y la joven ya forma parte del círculo del artista e incluso conoce a una de sus hijas. Una sorprendente noticia que ha pillado completamente por sorpresa a Fabiola Martínez, que asegura que no tiene "ni idea" y que "se alegra". (Fuente: Europa Press/Semana)