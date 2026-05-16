Fangoria presenta su nuevo disco en la pradera de San Isidro

Madrid, 16 de mayo de 2026. Hace unos meses, Fangoria volvía a escena con Me voy, el primer single del que sería su nuevo álbum de estudio, un lanzamiento especialmente esperado por sus seguidores. Alaska y Nacho Canut, el tándem creativo detrás del proyecto, llevaban años dejando pistas en redes sociales sobre su regreso discográfico, pero no fue hasta hace un par de meses cuando revelaron la primera canción de esta nueva etapa. Ahora que el albúm ya ha salido a la luz, el grupo tocará esta noche en la pradera de San Isidro para presentar algunas de sus nuevas canciones después de 10 años, y también algunas de las antiguas. (Fuente: YouTube/EP)