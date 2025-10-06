Giro en el caso de Mario Biondo: La Justicia reconoce "incidios de que no fue suicida"

Doce años después del trágico fallecimiento de Mario Biondo en la madrugada del 30 de mayo en el domicilio que compartía en el madrileño barrio de Lavapiés con su mujer, Raquel Sánchez Silva, la Audiencia de Madrid se ha pronunciado sobre las causas de la muerte del cámara italiano, y por primera vez reconoce que hay "indicios" de que su muerte "no fue suicida", como ha sostenido la familia del fallecido desde el primer momento, en una lucha sin descanso para demostrar que el joven fue asesinado.