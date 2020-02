La guerra entre Pepe Navarro e Ivonne Reyes continúa

Parece que las cosas no van a terminar pronto entre Pepe Navarro e Ivonne Reyes. Mientras el presentador defiende públicamente que Alejandro no es su hijo, un juez ha vuelto a desestimar la demanda que Ivonne interpuso contra Pepe y su hija Andrea, ante la Fiscalía del Menor, por considerar que los derechos de su hijo habían sido vulnerados. Pero, mientras que algunos pensaban que el problema iba a terminar aquí, la entrada de Alejandro Reyes en Supervivientes no ha hecho más que avivar el fuego.