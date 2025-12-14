Ernesto y Malena Alterio, desolados en el tanatorio: el emotivo adiós a Héctor Alterio

Ernesto Alterio llega acompañado de su pareja, Ella Jazz al tanatorio para despedirse de su padre, Héctor Alterio, a 13 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - EUROPA PRESS

MADRID, 14 Dic. (CHANCE) -

El mundo de la interpretación ha llorado este fin de semana la gran pérdida de Héctor Alterio, quien fallecía este sábado a las 96 años. Sus hijos, Ernesto y Malena se dejaban ver ayer en el tanatorio desolados por la pérdida de su padre y recibiendo el apoyo de muchos rostros conocidos de este país.

Lola Herrera, Natalia Dicenta, Mariano Barroso, Fernando Tejero, Alfonso Bassave y Bárbara Santa-Cruz, Juana Acosta y Lola Alterio, Juan Diego Botto o Luisa Martín fueron algunos de los compañeros de profesión que acudieron a mostrar todo el apoyo a la familia.

El primero en llegar al tanatorio fue Ernesto, acompañado por su pareja Ella Jazz, quien se ha convertido en uno de sus grandes apoyos desde 2019, cuando comenzaron su relación sentimental. Agradeciendo el cariño recibido por la prensa, el actor se dejaba ver cabizbajo ante un momento que tanto él como su hermana pensaban "que nunca iba a llegar".

Horas más tarde, Ernesto y Malena demostraban su gran vínculo atendiendo a la prensa en las inmediaciones y confesaban que "esto está en el contrato, es inevitable, pero bueno... se fue de una manera bonita y bonito como ha sido siempre".

Por su parte, el protagonista de 'Todos los lados de la cama' aseguraba que "nos da mucha pena pero bueno... también muy agradecidos por tener el padre que tuvimos y también se fue de la misma manera de arte que vivió". Además, recalcaba que "estuvo activo hasta el final, haciendo lo que más le gustaba, que lo hacía fenomenal y llegó al corazón de muchísima gente, así que muchas gracias a todos", sentenciaba.