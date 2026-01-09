Hugh Jackman y Kate Hudson vuelven juntos a la gran pantalla

Tras el ajetreo navideño, llegan los estrenos de cine más esperados en esta vuelta a la rutina. Arrancamos la lista con 'Song Sung Blue: Canción para dos', una propuesta emotiva que narra la historia de dos músicos de poca fortuna que se lanzan con ilusión a formar una banda tributo a Neil Diamond. Seguimos con 'Rental Family', ambientada en el Tokio actual, que sigue a un actor estadounidense que lucha por encontrar un propósito en la vida hasta que consigue un trabajo inusual: trabajar para una agencia japonesa de "familias de alquiler", interpretando papeles de suplente para desconocidos. (Fuente: Youtube)