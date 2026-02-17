Paola Olmedo pasa al ataque contra José María Almoguera: "Ya se trata esto de tele y no de divorcio"

Paola Olmedo pasa al ataque contra José María Almoguera - EUROPA PRESS

MADRID, 17 Feb. (CHANCE) -

Este lunes, en el plató de 'El tiempo justo', Leticia Requejo desveló los verdaderos motivos por los que el divorcio entre José María Almoguera y Paola Olmedo sigue sin firmarse. Según contó la periodista tras hablar con Paola, "a José María le interesa más el dinero que otra cosa" y la firma del divorcio estaría supeditada a la resolución de varios asuntos económicos pendientes. También explicó que el hijo de Carmen Borrego habría dejado claro que "cuando le pague el coche se firma el divorcio", quedando todavía por solucionar el tema del IVA de una exclusiva y una deuda de 1.000 euros que la argentina tendría con él precisamente por la compra de ese vehículo. La empresaria le habría propuesto pagarle esa cantidad en plazos de dos o tres meses, algo que no habría gustado nada al nieto de María Teresa Campos, que no querría rubricar la disolución matrimonial hasta cobrar el importe íntegro.

En los últimos días, José María Almoguera también ha querido dar su versión de los hechos, justificando por qué el divorcio continúa bloqueado y defendiendo que no se trata de una cuestión de capricho, sino de cumplir con los acuerdos económicos y cerrar correctamente todas las cuentas entre ambos antes de firmar. El hijo de Carmen Borrego sostiene que solo busca proteger sus intereses y los de su familia, y que no está dispuesto a formalizar la ruptura mientras haya cantidades pendientes o compromisos, como el pago del coche, que él considera que deben quedar completamente saldados. Para él, no se trata de alargar el proceso, sino de asegurarse de que todo queda por escrito y sin cabos sueltos.

Lejos de quedarse callada ante las explicaciones públicas de su ex, Paola ha respondido con contundencia ante las cámaras de Europa Press. "Si le gusta hablar, que siga hablando. Yo no tiro la piedra y escondo la mano, se la tiro y la tiro. Y digo, yo", afirma, dejando claro que no piensa esconderse ni permitir que se dé una única versión de lo ocurrido. La empresaria insiste en que el divorcio se va a llevar a cabo: "Eso se va a solucionar, pero no lo voy a hablar, ni mucho menos aquí", subrayando que, a su juicio, José María está convirtiendo el proceso en un espectáculo: "Ya se trata esto de tele y no de divorcio".

Preguntada específicamente por si el bloqueo se debe a que quiere pagarle el coche a plazos, evita entrar en detalles concretos y se limita a repetir su mensaje: "Si quiere hablar, que siga hablando. Vamos a darle su papel". En lo personal, Paola vive un momento mucho más ilusionante. Al ser cuestionada por su posible nueva relación, no puede evitar reírse mientras un amigo cercano responde por ella: "De momento está súper feliz". La exmujer de José María Almoguera, que se ha dejado ver muy cariñosa con un misterioso joven, esquiva confirmar si está de nuevo enamorada con una frase tan breve como significativa: "Lo siento, muchísimas gracias".