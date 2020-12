Este jueves se ha publicado por fin la decisión del rey emérito Juan Carlos I de no regresar a España por Navidad con la excusa de la situación sanitaria a causa de la Covid-19. Llevábamos semana especulando sobre la posible vuelta del emérito y esta mañana se ha emitido por fin las primeras palabras del monarca: no vendrá. La Infanta Margarita no ha querido hablar sobre la ausencia de su hermano en estas fechas navideñas.