Paso al frente de Kiko Rivera al dejar sus diferencias con Isa Pantoja a un lado para felicitar a su sobrino Alberto Isla Jr en su 8º cumpleaños. Así, a pesar de que hace meses que no tiene ningún tipo de relación con su hermana - que no perdona los brutales ataques del Dj en su última exclusiva en la revista Lecturas - el hijo de Isabel Pantoja no dudó en mandarle un mensaje para desear un feliz cumpleaños al pequeño.(Fuente: Europa Press / Instagram)