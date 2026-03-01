Vanesa Romero acude a los Premios Goya acompañada de su nuevo novio y confirma que está enamorada - EUROPA PRESS

MADRID, 1 Mar. (CHANCE) -

Vanesa Romero atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida, con su corto 'Sexo a los 70' nominado al Goya y estrenando nueva etapa sentimental, enamorada de nuevo tras confirmar hace unas semanas que tiene novio y que vive una etapa “muy bonita” en lo personal.

En la alfombra roja de los Goya, Vanesa explica cómo afronta esta noche tan señalada: “Bueno, yo intentar disfrutar todo lo que pueda de esta noche, es verdad que con un poco de nervios también, pero muy emocionada también a la vez porque viene un montón de compañeros de parte del equipo y luego pues está siendo un día muy bonito, recibiendo muchos mensajes de compañeros de profesión y no sé, es especial, está siendo un día muy especial”. Reconoce que esta nominación es un hito en su carrera como directora: “Sí, es el segundo cortometraje, es la primera nominación y muy contenta, muy contenta, la verdad que al final cuando uno hace un proyecto nunca sabes qué va a pasar con él, el resultado, y llegar hasta aquí me parece una proeza, la verdad”.​

También recuerda con emoción el momento en el que supo que su trabajo estaba entre los candidatos al Goya: “Lo vivimos con parte del equipo, estábamos escuchando a Toni, a Costa y a Arturo Valls y la verdad que fue muy especial porque lo vives con muchos nervios, muchos, muchos, porque al final llevábamos muchos meses trabajando en todo el tema de la campaña, etc. y al final cuando dicen tu nombre es como ‘estamos dentro’ y al final es muy bonito, es un paso más y a seguir disfrutando”. Sobre si tiene preparado un discurso por si gana, admite que ha preferido no darle demasiadas vueltas: “La verdad, tampoco he querido pensar excesivamente, no quiero pensar, me pongo más nerviosa”.​

En lo personal, Vanesa confirma que vive una etapa muy feliz: “Estoy muy contenta, está siendo una etapa muy bonita”, dice, después de haber reconocido recientemente que su corazón “vuelve a latir” gracias a su nueva relación. Explica que su pareja también está presente esta noche, aunque no haya posado con ella en la alfombra roja: “Sí, sí, está por aquí, sí, sí, lo tengo por ahí pululando, sí, sí, sí”. Detalla que, por organización, han preferido separarse al principio: “Al final, como tenía que venir con parte del equipo, entonces ha quedado, está esperándome en otro sitio, pero se sentará conmigo”. Sobre si estará a su lado en caso de subir a recoger el Goya, admite que todavía no tiene claro cómo será ese momento: “Bueno, no lo sé, es que no sé todavía, pero bueno, ya veremos qué pasa”. Y, al hacer balance, define esta etapa con una frase que lo resume todo: "Muy, muy, muy bonito”.