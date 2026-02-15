Javier Calvo: "Hay que romper con eso de que con los ex no te puedes llevar bien"

Javier Calvo vive con total naturalidad el nuevo capítulo de su vida personal junto a Javier Ambrossi, meses después de que ambos confirmasen el fin de su relación sentimental tras más de una década juntos y después de que él se sincerara en televisión sobre los motivos de la ruptura. Ambrossi explicó que necesitaba recuperar su espacio individual y que, pese al dolor del proceso, su vínculo con Calvo sigue intacto en lo emocional y personal. Ahora es Javier Calvo quien recoge el testigo y responde esas declaraciones con cariño y complicidad.