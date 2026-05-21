Los Javis y 'La bola negra' triunfan en Cannes: Así han sido los mejores looks

Madrid, 21 de mayo de 2026.
Cannes ha vuelto a convertirse en pasarela de lujo con motivo del estreno de 'La bola negra', el nuevo proyecto de Los Javis, que ha recibido una ovación de 20 minutos, en una noche marcada por el cine y el estilo. Penélope Cruz ha sido una de las grandes protagonistas con un vestido negro de Chanel, de raja pronunciada y detalles de plumas en forma de flor en hombro y cadera. Tilda Swinton ha apostado por la vanguardia con un dos piezas de efecto degradado en azul, con textura y acabado casi bordado, de silueta oversize. Demi Moore ha deslumbrado con un diseño arquitectónico en azul eléctrico, palabra de honor, con corsé estructurado y drapeado desde la cintura.
