Jessica Bueno responde rotunda a los que tachan a su nuevo novio de "cazafamosas"

En uno de sus mejores momentos a nivel profesional y personal, y antes de desfilar en su cita favorita del año, SIMOF -Salón Internacional de Moda Flamenca de Sevilla, que se inaugura este jueves- Jessica Bueno se ha subido a la pasarela flamenca de Jerez de la Frontera de la mano del diseñador Sergio Parrales. Y además de presumir de figura y derrochar arte con un espectacular diseño negro de volantes, la modelo no ha dudado en salir en defensa de su nuevo amor, Roberto Mendoza, y responder a los que aseguran que le gustan demasiado las famosas.