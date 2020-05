Aunque tras superar las 16 horas, Kiko Rivera tuvo que abandonar el reto 24 horas por sus problemas de salud con la gota, tal y como comentaba el propio Dj a sus seguidores. "Mi salud no me permite mas, gracias a todos, pero la salud es lo primero", comentaba un Kiko Rivera que lamentaba no haber podido continuar y finalizar el reto, aunque sabiendo que lo había dado todo.(Fuente: Europa Press / Instagram)