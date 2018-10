Kiko Rivera, cansado de las preguntas sobre su madre

No todo el mundo tiene un buen día. Este es el caso de Kiko Rivera, que no se ha tomado especialmente bien la presencia de nuestras cámaras en esta ocasión. El hijo de la tonadillera el pasado miércoles, hacía una exclusiva en la que hablaba del distanciamiento con su hermana Chabelita y de los problemas de gestión que ha sufrido su madre Isabel Pantoja con el visado. Finalmente Isabel Pantoja se veía obligada a emitir un comunicado en el que definitivamente confirmaba no poder realizar los conciertos de su gira en Miami y Puerto Rico.