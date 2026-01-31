Kiko Rivera e Irene Rosales siguen haciendo sus vidas por separado

A pesar del buen tono que mantienen en la actualidad, Kiko Rivera e Irene Rosales continúan haciendo sus vidas por separado. La colaboradora ha asegurado recientemente que este año no iba a celebrar junto a su hija pequeña, Carlota, una fecha tan señalada como su cumpleaños. Además, Irene ha evitado a la prensa y no ha querido responder a las preguntas sobre si la celebración tendrá lugar en otro momento con la familia al completo, ni tampoco sobre si está previsto que Guillermo y Lola, las actuales parejas de ambos, lleguen a conocerse próximamente.